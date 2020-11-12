Анива, Сахалинская область, , 06:46 — REGNUM Пожар произошел в одноэтажном жилом доме в селе Воскресенское Анивского района Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание произошло в доме по улице Новой. Спасатели прибыли на место происшествия спустя минуту после поступления сведений о пожаре. К тому времени в доме уже горела кухня на площади 2 квадратных метра. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября произошел крупный пожар в 8-этажном доме в польском Кельце. Во время борьбы с огнем спасатели эвакуировали из здания около 30 человек. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.