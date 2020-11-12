Чебоксары, , 06:12 — REGNUM Химическое вещество, которое разлилось на дороге под Новочебоксарском, является гидрохлоридом, сообщает ГКЧС Чувашии. Предполагаемое транспортное средство, из цистерны которой могло пролиться вещество, задержано.

По данным ведомства, 11 ноября недалеко от деревни Нижний Магазь Чебоксарского района произошёл разлив и испарение неизвестной едкой жидкости, в результате чего на дороге образовалось облако. В службу спасения поступило несколько звонков о происшествии.

Опасный участок был оцеплен, движение перекрыто. В ГКЧС республики отмечают, что лабораторное обследование территории и состава разлитой жидкости организовано ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №29 ФМБА» и звеном газоспасательной службы ПАО «Химпром».

На месте происшествия побывал глава ГКЧС Вениамин Петров.

«На месте происшествия, как выяснилось, произошел разлив гидрохлорида. Предполагаемое транспортное средство задержано, правоохранительные органы с подозреваемым проводят соответствующую работу», — говорится в сообщении ведомства.

Огнеборцы обработали проезжую часть на основе рекомендаций специалистов. Движение было восстановлено спустя несколько часов.

Глава Чувашии Олег Николаев выразил благодарность бдительным жителям за оперативное реагирование на ситуацию и участникам ликвидации последствий разлива за качественную работу.

Отметим, гидрохлориды— это кислые соли соляной кислоты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии организована прокурорская проверка по факту разлива химического вещества на дороге около Новочебоксарска. По предварительным данным надзорного ведомства, химическое вещество «разлилось из проезжающей по дороге автоцистерны», «опасности для жизни и здоровья граждан не имеется».

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