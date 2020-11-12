Москва, , 06:07 — REGNUM Пожар, охвативший площадь в 100 квадратных метров на двух этажах склада на северо-востоке Москвы, ликвидирован, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

В 04:00 пожар был локализован, а в 4.28 — потушен. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 11 на 12 ноября в Москве на складе по адресу Леснорядский переулок, дом 18, строение 7 вспыхнул пожар. Огонь охватил первый и второй этажи здания.

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