Порецкий район, , 05:54 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре в Порецком районе четверых людей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Пожар произошёл 10 ноября около 04:00 часов в селе Ряпино, в результате сгорел бревенчатый жилой дом. На месте происшествия спасатели обнаружили тела четырёх человек: по данным правоохранителей, скончались находившиеся в доме 62-летний и 32-летний мужчины, 62-летняя и 49-летняя женщины.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении.

По факту происшествия возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Назначен ряд экспертиз.

По данным ГКЧС Чувашии, в республике с начала года зарегистрирован 1461 пожар, которые унесли жизни 56 человек. Травмы различной степени тяжести получили 63 человека. Предварительный материальный ущерб оценивается в 576 млн рублей.