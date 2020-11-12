Чебоксары, , 05:44 — REGNUM В Чувашии организована прокурорская проверка по факту разлива химического вещества на дороге около Новочебоксарска. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Информация о разливе неизвестного вещества поступила 11 ноября около 14:30. По предварительным данным надзорного ведомства, химическое вещество «разлилось из проезжающей по дороге автоцистерны», оно было нейтрализовано специалистами в тот же день.

«Опасности для жизни и здоровья граждан не имеется», — говорят в прокуратуре, отмечая, что образцы вещества взяты на анализ для определения его состава и наименования.

По данному факту проводится прокурорская проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

На местных форумах сообщалось, что на месте происшествия стоял пар и чувствовался едкий запах, по одной из неофициальных версий произошёл разлив соляной кислоты. Дорога была перекрыта на время нейтрализации химического вещества, движение было организовано в объезд участка.

Напомним, в Новочебоксарске работает химический завод.