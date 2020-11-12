Екатеринбург, , 05:36 — REGNUM В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Серов произошло смертельное ДТП. Один человек погиб, а второй получил травмы и госпитализирован, сообщил журналистам глава пресс-службы регионального главка МВД России Валерий Горелых.

О произошедшем в органы внутренних дел сообщили очевидцы. По предварительным данным, управлявший машиной «ВАЗ-211 340» гражданин 1992 года рождения допустил занос своего транспортного средства и врезался во встречный автомобиль «Шевроле-Авео». Он скончался. Водитель другой машины находится в больнице.

Сейчас идёт проверка. По её итогам органы внутренних дел примут соответствующее обоснованное процессуальное решение.