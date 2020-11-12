Новосибирск, , 04:37 — REGNUM В исправительной колонии в селе Раисино Убинского района Новосибирской области обнаружено тело заключённого. Начата доследственная проверка.

«Обнаружено тело осуждённого с признаками насильственной смерти. На место выехал следователь СКР, — сообщили «НГС Новостям в региональном управлении СКР. — Проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

По данным «Тайги.инфо», в селе Раисино находится ИК-13 — колония особого режима, где отбывают наказание рецидивисты.