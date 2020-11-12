Тайюань , Китай, , 04:22 — REGNUM Пятеро горняков по-прежнему продолжают числиться без вести пропавшими в результате затопления угольной шахты в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает 11 ноября агентство Синьхуа.

Трагедия произошла в 2:50 по местному времени 11 ноября, когда 91 шахтер работал на угольной шахте в дереве Сишуй города Сучжоу. Из них, 86 горняков сумели благополучно покинуть шахту, оставшиеся пять остались взаперти, сообщили в городском департаменте по связям с общественностью.

Шахта принадлежит компании Maohua Wantongyuan Coal Mining Co. Ltd. В настоящее время шесть профессиональных бригад спасателей общей численностью свыше 180 человек работают на месте.

На помощь спасателям были направлены три насоса, еще четыре находятся наготове на месте происшествия. Пожарные машины и машины скорой помощи находятся также наготове. Началось расследование причин произошедшего.