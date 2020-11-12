Москва, , 04:13 — REGNUM Возгорание произошло в здании склада в Москве, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

По данным ведомства, пожар произошел в строении 7 дома 18 на Леснорядском переулке. Огнем охвачены помещения на втором и первом этажах складского здания. Общая площадь возгорания оценивается в 100 квадратных метров. На месте происшествия уже работают спасатели. Сведений о пострадавших не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября в Москве произошел пожар на складе с газовыми баллонами. Возгорание было ликвидировано, пострадавших не было.

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