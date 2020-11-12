Лима, , 04:01 — REGNUM Перуанские правоохранительные органы захватили крупный груз кокаина в центральных Андах, сообщает пресс-служба национальной полиции Перу.

Согласно данным ведомства, в груз входили 410 упаковок с кокаином. Их изъяли у контрабандистов при попытке перевезти наркотики через город Сельва-де-Оро. Также в ходе операции были задержаны пятеро подозреваемых в контрабанде наркотиков. Общая масса груза запрещенных веществ составила 1098 килограммов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября полиция Бельгии изъяла в порту Антверпена пять грузовых контейнеров с 11,5 тоннами кокаина. Общая стоимость груза оценивалась в 450 млн евро.

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