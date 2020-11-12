Кабул, , 03:49 — REGNUM Взрыв произошел в столице Афганистана Кабуле, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источники в местной полиции.

По предварительным данным, самодельным взрывным устройством был подорван полицейский автомобиль. В результате взрыва погибли двое сотрудников правоохранительных органов, еще один получил ранения. Других подробностей произошедшего не приводится. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в афганском Кандагаре произошел взрыв. В результате теракта погибли четыре человека, еще 24 получили ранения различной степени тяжести.

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