Лондон, , 03:01 — REGNUM В графстве Чешир в Англии полиция предъявила медсестре Люси Летби обвинения в убийстве восьми новорожденных. Об этом говорится в распространённом 11 ноября заявлении правоохранителей.

Также 30-летняя Летби, которая работала в неонатальном отделении больницы Countess of Chester Hospital, обвиняется в покушении на жизнь ещё десяти младенцев.

Подозреваемая в настоящее время арестована. Предполагается, что формально обвинения против неё Уоррингтонский магистратский суд выдвинет 12 ноября.

По версии следователей, изучивших всплеск смертности среди новорожденных в больнице в период с лета 2015 года по лето 2016 года, Летби имеет к этим смертям прямое отношение. Врачи, помогавшие полиции в расследовании, зафиксировали на телах умерших тогда младенцев нехарактерные травмы.