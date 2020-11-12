Богота, , 02:29 — REGNUM Не менее 14 шахтеров оказались под завалами в шахте в Барранко де Лоба на юге Колумбии, сообщил мэр города на своей странице в Twitter.

«В настоящее время 14 человек находятся на глубине 180 метров под землей. Произошел сход оползня, поэтому мы привлекли городскую службу по чрезвычайным ситуациям», — заявил он.

Государственное добывающее агентство Колумбии также подтвердило сведения об инциденте на шахте. В настоящее время идет спасательная операция.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября произошел взрыв на угольной шахте в городе Топага в центральной части Колумбии. В результате происшествия погибли два человека, еще двое получили ранения.

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