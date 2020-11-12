Мехико, , 02:06 — REGNUM Эвакуацию 9 977 человек из затопленных районов в штатах Табаско и Чьяпас на юге Мексики осуществила мексиканская армия, сообщается на сайте минобороны страны.

В зону бедствия были направлены 4,3 тысячи военнослужащих вместе с техникой и воздушными суднами. Они также оказали помощь более чем 71 тысячи жителям, которые получили наборы с продовольствием и средствами личной гигиены.

Кроме того, в 27 убежищах разместили приблизительно 900 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате наводнения в Табаско и Чьяпасе погибли не менее 27 человек.

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