Калуга, , 09:06 — REGNUM Двоих детей сбил пожилой водитель в Калуге около 18:00 11 ноября. 61-летний водитель автомобиля Skoda Kodiaq, двигаясь в темное время суток по улице Набережной, не заметил переходивших дорогу по пешеходному переходу 13-летнюю девочку и 14-летнего мальчика и совершил на детей наезд. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

Место ДТП Prokuror-kaluga.ru

Несовершеннолетние с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Заместитель прокурора Калуги на месте дорожного происшествия координирует работу правоохранительных органов», — сказала Искрина Басулина.

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