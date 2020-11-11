Анкара, , 20:47 — REGNUM Греческий танкер, двигавшийся по Средиземному морю в пяти километрах от рыболовного порта в турецком посёлке Караташ в районе города Адана, 11 ноября столкнулся с рыболовным судном под флагом Турции, сообщает Haber7.

Пять турецких рыбаков, находившихся в лодке, перевернувшейся от столкновения с танкером, пропали без вести. На берегу, недалеко от рыболовного порта, согласно недавней информации морской инспекции Турции, примерно в это же время было найдено четыре неопознанных трупа.

Согласно заявлению командования береговой охраны, на место происшествия были направлены три лодки береговой охраны и водолазная группа после получения информации об этом инциденте.

Поисково-спасательная операция проводится с целью поиска пяти турецких рыбаков, пропавших без вести. От греческой стороны пока не поступило никакой информации.