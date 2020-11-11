Генуя, Италия, 11 ноября 2020, 18:54 — REGNUM Суд Генуи в среду, 11 ноября, арестовал трех бывших топ-менеджеров крупнейшей дорожной компании страны Autostrade по делу о крушении моста Моранди.
Среди арестованных — бывший руководитель компании Джованни Кастеллуччи.
Всем троим вменяют необеспечение соблюдения мер безопасности, приведшее к гибели людей, а также предоставление ложных сведений о состоянии инфраструктурного объекта.
Мост Моранди обрушился 14 августа 2018 года. Погибли 43 человека. Правоохранительные органы считают виновными руководителей и специалистов дорожных компаний, допускавших грубые нарушении в ведении профилактических и ремонтных работ.
Новый виадук на месте моста Моранди был открыт в начале августа 2020 года.