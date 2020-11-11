Йошкар-Ола, , 18:41 — REGNUM 56-летняя жительница Йошкар-Олы городским судом признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Марий Эл.

Установлено, что с августа 2019 года по январь 2020 года женщина являлась попечителем девушки, страдающей умственной отсталостью. С принадлежащего подопечной банковского счета женщина похитила 1,7 млн рублей, сформированных за счет пенсионных начислений за несколько лет. На эти средства женщина купила двухкомнатную квартиру в Медведевском районе, на которую в дальнейшем судом был наложен арест.

До августа 2019 года обвиняемая была воспитателем девушки в ГБУ РМЭ «Савинский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей».

Свою вину женщина признала в полном объеме.

Судом ей назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей на возмещение ущерба в размере 1,7 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Таганроге Ростовской области в 2016 году был выявлен факт кражи денег, предназначенных на возведение двух многоквартирных домов. Будущими квартирами предполагалось обеспечить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На выполнение работ глава подрядной организации получил 21,1 млн рублей, но потратил из этой суммы только около 5,2 млн рублей. Остальные деньги он спустил на свои личные нужды.

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