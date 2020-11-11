Ярославль, , 17:24 — REGNUM В Ярославле умер 23-летний магистрант ЯрГУ им. П.Г. Демидова, известный в молодёжной среде общественник Дмитрий Матюшенко. Об этом сообщают Избирательная комиссия Ярославской области.

Дмитрий Матюшенко

«10 ноября 2020 года после тяжелой болезни ушел из жизни Дмитрий Викторович Матюшенко, член Молодежной избирательной комиссии Ярославской области. В 2018 — 2019 гг. он возглавлял Молодежный избирком. Под его руководством ребята провели несколько крупных мероприятий. Дмитрий был человеком с высокими личными и профессиональными качествами, искренним, ответственным и целеустремленным. Избирательная комиссия Ярославской области выражает глубокие искренние соболезнования его семье, родным и близким, коллегам и друзьям», — говорится в сообщении Ярославского облизбиркома.

Дмитрий Матюшенко стал известен еще в 10 классе — как один из победителей региональной интеллектуальной игры «Умники и умницы Ярославии». В студенческие годы стал заместителем председателя молодёжного отделения Российского Общества Политологов, участвовал во многих мероприятиях и акциях — Ярославской международной модели ООН (был ее «генеральным секретарем»), Всероссийской студенческой Лиге дебатов. Получал различные награды, был стипендиатом Оксфордского Российского Фонда.

В последнее время работал в Департаменте общественных связей правительства Ярославской области. Также соболезнования выражают фанаты футбольного клуба «Шинник».

"В нашей «черно-синей» семье случилось горе. После болезни из жизни ушел верный болельщик «Шинника» Дмитрий Матюшенко, ему было всего 23 года. Дима очень любил футбол и всегда поддерживал «Шинник», а также был человеком с доброй душой и сердцем. Дима рос без отца, с мамой и бабушкой. В текущем положении на семью Димы обрушились большие беды, в том числе и финансовые. Прошу вас помочь семье Димы. Любая сумма будет уместна», — пишут фанаты «Шинника» в социальных сетях.

Как сообщает портал 76.ru, Дмитрий Матюшенко болел пневмонией. Врачи не увидели оснований для госпитализации. Молодому человеку был сделан тест на коронавирус, но результаты он получить не успел.