Всеволожск, Ленинградская область, , 17:28 — REGNUM Перед тем как несколько раз выстрелить в лицо, а затем зарубить топором свою супругу, 52-летний житель Ленинградской области отрезал своей супруге длинную косу и угрожал ей расправой.

Напомним, зверское убийство 36-летней женщины было совершено 11 ноября около 14 часов. 52-летний муж владелицы салона красоты в ТЦ «Лидер» во Всеволожске зашел в помещение салона и несколько раз выстрелил в лицо супруги из травматического пистолета «Оса», после чего нанес несколько ударов топором. Всё это происходило на глазах у посетителей салона.

Как сообщает издание «47», Елена и Сергей были женаты семь лет, но разлад в семье начался несколько лет назад. А после инцидента 22 октября, когда мужчина отрезал жене длинную косу, женщина забрала пятилетнюю дочь и сняла квартиру в доме напротив своего салона.

На протяжении всего этого времени мужчина угрожал Елене, грозил расправиться и требовал, чтобы она продала бизнес и уехала на родину в Молдавию.

О подозреваемом известно немного, 52-летний Сергей родом из Белоруссии, работает водителем.

По факту убийства женщины возбуждено уголовное дело. Муж покойной взят под стражу на двое суток, после чего ему будет предъявлено обвинение.

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