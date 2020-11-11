Воронеж, , 17:07 — REGNUM Подробности тройного убийства военнослужащих на территории военного аэродрома «Балтимор» сообщили в Воронежском военном гарнизонном суде, который сегодня, 11 ноября, вынес решение о мере пресечения в отношении подозреваемого в совершении преступления солдата-срочника Антона Макарова.

Согласно материалам суда, опубликованным пресс-службой суда, Макаров во время несения суточного наряда на территории войсковой части убил офицера, заступившего в суточный наряд дежурным по полку, чтобы похитить его оружие. Затем не менее двух раз выстрелил в другого военнослужащего (позже он был госпитализирован). После этого, прикрываясь одним из военнослужащих, он вошёл в спальное помещение, где «произвел не менее трех выстрелов в спящего Акталиева М.Н., причинив последнему смерть. Далее, Макаров А.М., действую с целью убийства двух и более лиц, произвел не менее трех выстрелов в Кожокина С.Л., причинив последнему смерть. После чего Макаров А.М. с похищенным оружием самовольно покинул расположение воинской части и скрылся».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня Воронежский гарнизонный военный суд по ходатайству следствия принял решение об аресте Макарова на срок два месяца — до 8 января 2021 года включительно.

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