Ижевск, , 17:03 — REGNUM Уголовное дело в отношении бывшего главы УМВД по Ижевску и ещё 27 соучастников, из которых 11 являются непосредственными участниками преступного сообщества, по обвинению в незаконном проведении азартных игр передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Следствие установлено, что в феврале 2018 года 34-летний местный житель создал преступное сообщество, которое незаконно организовало и проводило азартные игры с использованием игрового оборудования в шести игорных заведениях, в том числе казино. Также группировка разместила около 40 игровых терминалов в общественных местах не только в Ижевске, но и в Завьяловском районе. В результате общий доход обвиняемых от незаконной деятельности составил более 30 млн рублей.

51-летний мужчина, занимавший в то время пост начальника УМВД по Ижевску оказывал содействие преступникам путем дачи советов, указаний, предоставлением информации и устранением препятствий для незаконной деятельности. В частности, через племянника он систематически предупреждал организатора о планируемых полицией мероприятиях в сфере незаконной игорной деятельности, давал советы по сокрытию ее следов, оказывал давление на подчиненных, препятствуя проведению оперативных мероприятий, давал указания о возврате ранее изъятого у преступников игрового оборудования.

В СУ СКР подчеркнули, что в рамках расследования проведено около 50 обысков в местах проведения азартных игр, допрошено 170 свидетелей, изъято около 100 единиц игрового оборудования и денежные средства на сумму около 900 тыс. рублей.

Назначено и проведено 26 сложных судебных экспертиз, в том числе компьютерные, психиатрические, медицинские, психологическая, баллистическая, строительно-техническая и другие.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе текущего года окружная прокуратура Токио арестовала депутата Цукаса Акимото по обвинению в подкупе свидетеля в связи с громким скандалом о взяточничестве, связанным с казино. 48-летний Акимото, член Палаты представителей, нижней палаты парламента Японии, подозревается в получении взятки в размере около 72 тыс. долларов от китайской компании 500.com для лоббирования ее интересов в игорном бизнесе.

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