Майами, США, , 17:01 — REGNUM Об усилении до урагана в Мексиканском заливе шторма «Эта» 11 ноября сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.

Урагану «Эта», скорость порывов ветра в котором достигает 33,3 м/с, присвоена первая категория по шкале Саффира — Симпсона.

В настоящее время «Эта» находится в 270 км от города Тампа (штат Флорида, США), постепенно перемещаясь на северо-восток. Скорость его движения — примерно 24 км/ч.

По прогнозам синоптиков, завтра, 12 ноября, он обрушится на побережье.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Эта», считавшийся штормом, пока скорость ветра в нём не достигла 33,3 м/с, сформировался в Карибском море в октябре. В Гондурасе из-за этого стихийного бедствия накануне, 10 ноября, погибли полсотни человек.

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