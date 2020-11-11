Воронеж, , 16:56 — REGNUM Подозреваемый в убийстве троих военнослужащих на военном аэродроме в Воронеже Антон Макаров отправится в СИЗО на два месяца. Меру пресечения в его отношении выбрал Воронежский гарнизонный суд 11 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

С ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для Макарова, подозреваемого в совершении убийства трёх человек и хищении оружия, в суд ранее обратился следователь по особо важным делам второго военного следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Западному военному округу. В судебном заседании следователь и прокурор заявленное ходатайство поддержали, просили его удовлетворить. Обвиняемый и его защитник просили избрать суд иную более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста.

По результатам рассмотрения ходатайства суд избрал Макарову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два — до 8 января 2021 года включительно.

ИА REGNUM сообщало ранее, что рано утром 9 ноября на аэродроме «Балтимор» в Воронеже рядовой срочной службы убил троих сослуживцев, в том числе офицера, ещё одного военнослужащего ранил. Затем он скрылся. Его задержала полиция спустя несколько часов. Военные объяснили тройное убийство на «Балтиморе» нервным срывом.

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