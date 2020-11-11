Джидда, Саудовская Аравия, , 16:54 — REGNUM В результате взрыва на кладбище в Саудовской Аравии пострадали два человека, в том числе иностранный дипломат, сообщают 11 ноября местные СМИ со ссылкой на власти.

Напомним, взрыв произошел на церемонии, проводившейся в память завершения Первой мировой войны.

В числе пострадавших — сотрудник консульства Греции.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошел 11 ноября в части кладбища, где расположены могилы, не относящиеся к мусульманской конфессии.

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