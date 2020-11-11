Иркутск, , 16:38 — REGNUM Мужчина, управлявший угнанным автокраном, столкнулся с грузовым поездом в городе Усть-Кут Иркутской области, сообщает 11 ноября портал «МВД Медиа».

Угонщик автокрана не имел прав на управление транспортом и был пьян. Материальный ущерб от его действий превысил 4,5 млн рублей.

Мужчина угнал автокран с территории одного из предприятий, выехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд и столкнулся с поездом из 86 порожних вагонов-цистерн.

В результате повреждены автокран, шесть цистерн, 240 метров железнодорожного полотна. Угонщик заявил, что похищать автокран он не планировал, а хотел «подзаработать» и намеревался вернуть его на место после выполнения погрузочных работ.

«В дежурную часть Ленского отделения полиции поступило телефонное сообщение от дежурной диспетчерской службы города Усть-Кута о столкновении автокрана и грузового поезда. Прибывшие на место транспортные полицейские задержали виновника аварии. Стражи правопорядка установили, что автокран был угнан, а водитель, ранее судимый 40-летний житель города Черемхова, не имеет права управления транспортным средством», — указано в сообщении.

В отношении угонщика возбуждены несколько уголовных дел.

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