Йошкар-Ола, , 16:30 — REGNUM В Марий Эл вынесен приговор в отношении 40-летней бывшей замглавы администрации Йошкар-Олы по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что бывшая замглавы в 2016 году из личной заинтересованности, а также для карьерного роста, действуя вопреки интересам службы инициировала от имени арендодателя досрочное расторжение двух договоров аренды земельных участков в черте города общей площадью 7,25 тыс. кв метров, переданных ранее в аренду на 5 лет для строительства недвижимости ООО «Телекомпания 12 регион».

К началу 2016 года данная компания имела долг перед городским бюджетом в размере 6,6 млн рублей по арендным платежам.

Кроме того, в интересах указанного ООО бывшая заммэра снизила рыночную стоимость арендной платы за земельный участок площадью 2,537 тыс. кв метров, который компания арендовала в 2014 году на срок более 13 месяцев для строительства общественного здания многофункционального значения.

В результате действий обвиняемой ущерб бюджету Йошкар-Олы составил 8 млн рублей.

В ходе следствия было допрошено более 40 свидетелей, на долю квартиры обвиняемой был наложен арест для обеспечения гражданского иска, объем уголовного дела составил 8 томов.

Приговор суда женщине запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе в органах местного самоуправления на срок 2 года. Также с обвиняемой присуждено взыскать ущерб, который был причинен городскому бюджету.

Как сообщало ИА REGNUM, глава компании «Телекомпания 12 регион» и учредитель птицефабрики «Акашевская» Николай Криваш проходят фигурантами по делу экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, который обвиняется в преступлениях по трём статьям УК РФ. Следствие полагает, что Маркелов через главу компании получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Бывшая министр сельского хозяйства республики как полагает следствие, предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере.

Читайте также: В Росимущество передали 16 автомобилей экс-главы Марий Эл Маркелова