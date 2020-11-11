Джидда, Саудовская Аравия, , 16:22 — REGNUM В Саудовской Аравии на кладбище города Джидда в ходе церемонии, посвященной годовщине окончания Первой мировой войны, произошел взрыв, пострадали люди, сообщает 11 ноября агентство Associated Press со ссылкой на МИД Франции.

По утверждению МИД Франции, взрыв произошел на церемонии в той части кладбища, где расположены могилы людей, не относящихся к мусульманской конфессии.

Количество пострадавших уточняется.

Отмечается, что это второй инцидент в городе Джидда после нападения с ножом на охранника французского консульства.

Не исключается, что этот инцидент связан с серией террористических атак исламистов, начавшихся из-за очередного скандала с карикатурами на мусульманского пророка Мухаммеда.

Читайте ранее в этом сюжете: Группу красноярских студентов обвинили в оправдании деятельности боевиков