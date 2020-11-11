Кронштадт, Санкт-Петербург, , 16:16 — REGNUM В городе Кронштадте несколько учеников госпитализированы с признаками пищевой инфекции. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

По данному факту прокуратурой Кронштадтского района и Роспотребнадзора организована проверка.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению уполномоченными должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического и иного законодательства при организации питания и пребывания детей в школе», — уточнили в надзорном ведомстве.

Ход и результаты проверки контролируются прокуратурой.

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