Всеволожск, Ленинградская область, , 16:02 — REGNUM В городе Всеволожск Ленинградской области задержан мужчина, которого подозревают в убийстве жены. По предварительной версии, именно он зарубил топором супругу на глазах у ее сотрудников. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Ленинградской области.

По данным следствия, 11 ноября в одном из торговых комплексов города Всеволожска Ленинградской области мужчина произвел несколько выстрелов из травматического оружия в лицо своей супруги, а затем нанес ей множественные удары тупым предметом.

В результате следственно-оперативных мероприятий по горячим следам следователями и сотрудниками полиции задержан 52-летний подозреваемый.

«В настоящее время мужчина задержан органами следствия в соответствии со ст. 91 УПК РФ и допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — уточнили в ведомстве.

Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, преступление произошло в маникюрном салоне одного из торговых комплексов Всеволожска. По данным СМИ, женщина собиралась уйти от супруга, который был этим недоволен.

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