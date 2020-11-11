Нижний Новгород, , 15:55 — REGNUM По делу о мошенничестве и организации преступного сообщества сотрудники ФСБ обыскали офис нижегородского «Водоканал» и дома его руководителей. В следственных мероприятиях участвовали около 150 оперативников и следователей. Об этом нижегородские СМИ написали 11 ноября.

Предположительно, руководителей «Водоканала» подозревают в организации схемы по получению контрактов в обмен на взятки. Якобы сумма полученных взяток измеряется десятками миллионов рублей.

Речь идет о гендиректоре Николае Николюке, его первом заместителе Александре Сидляревиче и замгендиректоре по развитию Александре Жернакове.

Информацию об обысках подтвердили NN.ru источники в силовых ведомствах.

«Пресс-служба СК воздерживается от заявлений. В «Нижегородском водоканале» сообщили, что на предприятии оказывают содействие правоохранительным органам», — пишет СМИ.

В прошлый раз предприятие обыскивали в 2019 году. Тогда следственные действия были связаны с расследованием дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — почти 66 миллионов рублей.