Джидда, Саудовская Аравия, , 15:51 — REGNUM В Саудовской Аравии в результате взрыва на кладбище в городе Джидда пострадали не менее четверо человек, сообщает 11 ноября AMNA.

Отмечается, что инцидент произошел не кладбище «во время мероприятия для французских, греческих и британских экспатриантов, проживающих в стране».

Французские СМИ сообщают, что инцидент произошел во время церемонии, посвященной подписанию Компьенского перемирия 1918 года. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года взрыв и последовавший за ним пожар произошли на одном из крупнейших в мире НПЗ, расположенном в Саудовской Аравии на востоке страны.

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