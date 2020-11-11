Всеволожск, Ленинградская область, , 15:23 — REGNUM В городе Всеволожске Ленинградской области мужчина выстрелил из «Осы» в супругу, а затем зарубил ее топором прямо на глазах ее коллег по работе. Об этом 11 ноября ИА REGNUM раскатал источник, знакомый с ситуацией.

В Ленобласти муж выстрелил из «Осы» в супругу и зарубил топором на глазах у коллег. Администрация Всеволоского района ЛО.

Убийство женщины произошло 11 ноября на улице Магистральной в городе Всеволожске около 15 часов. Мужчина зашел в кабинет маникюра, расположенный на первом этаже дома, выстрелил из травматического пистолета в сторону своей супруги, а затем нанес ей один удар топором. В результате чего потерпевшая скончалась на месте.

Подозреваемый спустя некоторое время был задержан в другом месте. По имеющимся данным, у пары есть дочь пяти лет.