Пенза, , 15:27 — REGNUM В полицию Пензы поступило сообщение о совершенном убийстве возле подъезда одного из домов по улице Ладожской. При выяснении обстоятельств случившегося оперативно-следственная группа установила, что между пострадавшими и неизвестными мужчинами произошел конфликт, который закончился дракой. Об этом 11 ноября информирует пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

Полицейским удалось установить причастных к совершению преступления. Ими оказались 39-летний житель Волгоградской и 42-летний житель Вологодской областей. Установлено, что один из обвиняемых вступил на улице в конфликт с потерпевшим, а затем вернулся в квартиру и рассказал об этом товарищу. Мужчины решили отомстить обидчикам. Возле одного из подъездов на улице Ладожской они встретили двух молодых людей и девушку. Между мужчинами началась драка, во время которой 39-летний обвиняемый ударил ножом 27-летнего потерпевшего. От полученных травм тот скончался на месте. Второй обвиняемый ударил 26-летнего пензенца, но мужчина оказал сопротивление. Девушка, пытаясь прекратить драку, получила от 42-летнего приезжего удар по голове рукояткой топора.

Выяснилось, что обвиняемые ранее уже привлекались к уголовной ответственности. В столицу Пензенской области мужчины приехали в конце сентября и проживали на съемной квартире. В Пензе они занимались ремонтными работами. Злоумышленников задержали и заключили под стражу. Следственные органы возбудили по факту убийства, покушения на убийство, а также причинения телесных повреждений уголовные дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в ночь с 1 на 2 ноября текущего года в полицию с заявлением обратилась жительница Пензы о безвестном исчезновении дочери после встречи со знакомым молодым человеком в Бессоновке. После обнаружения тела погибшей криминалисты установили причастность к преступлению 15-летнего знакомого девушки. Подросток во время допроса показал, что вечером 1 ноября он выяснял со знакомой отношения и нанес ей множественные удары по телу имеющимся при себе ножом. Затем он оттащил потерпевшую в кусты, прикрыв фрагментом листа ДСП. Подозреваемого задержали. По месту его жительства обнаружили и изъяли орудие преступления — нож и личные вещи девушки, которые подросток взял с собой.

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