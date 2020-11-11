Красногорск, , 15:09 — REGNUM Техническая неисправность является приоритетной версией крушения легкомоторного самолета, которым управлял ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой. Об этом сообщает 11 ноября пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Трагедия произошла 7 ноября. Самолет PIPER SPORT, в котором находились Колтовой и ещё один человек, совершил аварийную посадку в районе поселка Чкалово. При этом самолёт горел, люди в нём погибли.

По данным следствия, полёт длился 15 минут. Двигатель перед полётом запустился не сразу. Винт самолета в момент столкновения с землей не работал, масляный бак был пуст.

«В этой связи рассматривается ряд версий авиапроисшествия, в числе приоритетной — техническая неисправность воздушного судна», — пояснили в следственном управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту крушения самолёта возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Расследование продолжается.

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