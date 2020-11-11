Воронеж, , 14:31 — REGNUM Военнослужащего срочной службы Антона Макарова доставили Воронежский гарнизонный военный суд 11 ноября для избрания в отношении него меры пресечения, сообщает ИА REGNUM.

Ранее следователи направили в суд ходатайство о заключении Макарова, подозреваемого в тройном убийстве, под стражу. В отношении рядового возбуждено уголовное дело об умышленном причинении смерти двум или более лицам и хищении огнестрельного оружия с применением насилия.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября на аэродроме «Балтимор» в Воронеже рядовой срочной службы напал на офицера с топором, отнял у него оружие, из которого открыл стрельбу по сослуживцам. В результате на месте погибли три человека, один получила ранения. Сам нападавший скрылся. Его задержали спустя несколько часов и в нескольких километрах от Воронежа. Военные основной версией поступка срочника назвали «нервный срыв».

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