Новосибирск, , 13:27 — REGNUM В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Бердска. Он обвиняется в «покушении на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Установлено, что вечером 11 июля 2020 года мужчина встретил возле подъезда ранее ему незнакомую четырёхлетнюю девочку, гуляющую с мамой. Он внезапно схватил ребёнка обеими руками за шею и с силой стал сдавливать её. На помощь девочке подоспела мать и очевидцы. Было возбуждено уголовное дело.

«В связи с тем, что данный факт имел широкий общественный резонанс, уголовное дело из органов внутренних дел было передано для расследования в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.