Ереван, 11 ноября 2020, 13:03 — REGNUM Стычки полиции и манифестантов, недовольных действиями премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начались в центре Еревана. Об этом сообщает 11 ноября агентство «Sputnik Армения».
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Митингующие требуют отставки Пашиняна, они возмущены подписанием трёхстороннего заявления по Нагорному Карабаху. Силовики оцепили площадь Свободы в центре города.
Отмечается, что одного полицейского избили протестующие. Правоохранители пытаются задержать лидеров протестов.
Требование об отставке Пашиняна поддержали четыре парламентские партии Нагорного Карабаха, заявил депутат «Процветающей Армении» Микаел Мелкумян.