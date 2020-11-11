Сибай, Башкирия, , 13:00 — REGNUM Спасатели помогли пожилой женщине, которая упала в погреб в Башкирии. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, 10 ноября в г. Сибай 82-летняя женщина упала в погреб частного дома по ул. Ленина. Спасателей вызвала ее дочь.

Отмечается, что женщина ненадолго ушла из дома, а в это время ее мама открыла крышку погреба и начала спускаться. В результате пенсионерка упала.

Прибыв на место происшествия, спасатели осмотрели пострадавшую женщину и, применив альпснаряжение, подняли пенсионерку на поверхность. Сотрудники скорой помощи оказали пострадавшей женщине помощь. К счастью она не получила никаких переломов и открытых травм.

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