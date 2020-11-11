Ереван, , 12:59 — REGNUM Лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, созывавший митинг в центре Еревана для протеста против совместного заявления по Карабаху, был задержан сотрудниками Службы национальной безопасности республики. Об этом 11 ноября сообщила журналистам депутат от фракции «Процветающая Армения» Ивета Тоноян.

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«Царукян задержан, он сейчас находится в здании СНБ», — сказала депутат.

Также она отметила, что власти проводят арест Царукяна в очередной раз, «и не осознали, что не смогут задержать или арестовать три миллиона человек».

Кроме того, Тоноян указала, что премьер-министру Армении Николу Пашиняну не удастся переложить ответственность за подписания соглашения по Нагорному Карабаху на других.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что власти Армении вынуждены были подписать соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, так как иначе мог бы возникнуть коллапс.