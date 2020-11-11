Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 12:53 — REGNUM Кемеровский минздрав начал служебное расследование по факту смерти жительницы Ленинска-Кузнецкого на приёме у врача в райбольнице. Женщина приехала в медучреждение, не дождавшись скорой.

«Министерством здравоохранения Кузбасса по данному случаю, произошедшему 10 ноября в Ленинск-Кузнецкой районной больнице, начато служебное расследование, — пишет «Коммерсантъ Сибирь» со ссылкой на региональное ведомство. — О его результатах будет сообщено позже. Окончательная причина смерти пациентки будет установлена после проведения всех процедур, в том числе патологоанатомического исследования».

Ранее местные СМИ сообщали, что пациентка вызывала скорую на протяжении двух дней. Однако она так и не приехала. Родственники решили сами отвезти женщину в больницу, где её в тяжёлом состоянии приняли без очереди. Она скончалась на приёме у терапевта.