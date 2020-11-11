Самара, , 12:38 — REGNUM Один человек погиб в результате столкновения двух грузовых автомобилей на трассе в Самарской области. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, два грузовика МАЗ и КамАЗ столкнулись утром в Кинельском районе. Авария произошла на 61 километре автодороги Самара — Нефтегорск. Грузовые автомобили двигались во встречном направлении и столкнулись по касательной.

Сообщается, что водитель автомобиля МАЗ получил не совместимые с жизнью травмы. Водителя второго автомобиля зажало в кабине автотранспортного средства, поэтому потребовалась помощь спасателей.

Отмечается, что причиной ДТП стали сложные погодные условия.

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