Анкара, , 12:29 — REGNUM Около турецкого города Адана произошло столкновение танкера из Греции с турецким рыбацким судном, которое в результате этого перевернулось. Об этом 11 ноября сообщает турецкий телеканал NTV.

По информации журналистов телеканала, инцидент случился утром 11 ноября на расстоянии 15 морских миль от Аданы.

Также указывается, что в настоящее время на место происшествия прибыли три корабля береговой охраны Турции и группа водолазов. При этом сообщается, что пять турецких рыбаков из пропали без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября стало известно, что в результате крушения туристического катера в районе города Аланья в турецкой провинции Анталья погиб один гражданин России.