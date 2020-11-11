Соледар, ДНР, 11 ноября 2020, 11:50 — REGNUM Украинские силовики выпустили пять управляемых противотанковых ракет в район донецкого аэропорта. Об этом сообщили 11 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
По данным наблюдателей, огонь вёлся с позиций ВСУ, расположенных в районе посёлка Опытное.
Как сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, за минувшие сутки зафиксированы три случая нарушения режима прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины.
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