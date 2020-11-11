Ярославль, , 11:14 — REGNUM В Ярославской области зафиксировано новое максимальное число заражений коронавирусом за сутки. Как сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России, за последние сутки в регионе подтверждены 162 новых случая.

Статистика Информационный центр по коронавирусу в России

Предыдущий «рекорд» (157 случаев) был 8 ноября. Как видно из графика, число новых заражений неуклонно увеличивается.

Как сообщает региональный оперативный штаб, в больницах от COVID-19 лечатся 1894 пациента. Это чуть меньше, чем сутками ранее, однако до этого число больных росло ежедневно.

За сутки новых выздоровевших в Ярославской области 214, о новых летальных случаев статистика не зафиксировала.

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