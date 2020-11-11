Улан-Удэ, , 11:10 — REGNUM В Бурятии за десять месяцев с начала года зарегистрировано 840 дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, в результате погибли 93 человека, семь из них — дети. Пострадали ещё 1099 человек.

Как отмечается, на фоне снижения основных показателей аварийности растёт число «пьяных» ДТП. Так, по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения произошло 175 происшествий, в которых погиб 41 человек. То есть практически каждая четвёртая подобная авария заканчивается трагедией.

«Основным видом ДТП являются столкновения транспортных средств (270 фактов), далее идут наезды на пешеходов (211 случаев) и съезды с дороги (111 аварий). Треть ДТП с участием пешеходов произошла во вине самих пеших участников дорожного движения», — добавили в министерстве.

Возбуждено за десять месяцев более 383 тыс. дел об административных правонарушениях, в том числе почти 6 тыс. в отношении пьяных водителей. К ответственности привлечены также более 3 тыс. пешеходов.

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