Казань, , 11:03 — REGNUM В Татарии регулярно проводят рейды по выявлению нарушений законодательства в области сохранения биоресурсов. С начала 2020 года в республике заведено 100 уголовных дел по браконьерству. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе госкомитета РТ по биоресурсам.

Всего за это время сотрудниками ведомства изъято 6,5 тыс. сетей браконьеров. Очередное мероприятие провели в районе Сорочьих гор. Более 30 сотрудников линейной полиции, ГИБДД, Росгвардии, госкомитета по биоресурсам и шесть экипажей плавсредств проверили акваторию реки Кама. Вдоль автодороги проинспектировали торговые точки и зафиксировали незаконную реализацию стерляди. Составлен протокол на нарушителей. В ночное время также проводят рейды, тогда для поиска браконьеров используют тепловизоры.

ИА REGNUM напоминает, в январе в полицию Татарии обратился егерь, который заявил, что нашел на территории Лаишевского района останки лося и вышел на след предполагаемых браконьеров. Выехав на место происшествия, полицейские обнаружили останки лося, десять стреляных гильз, а также останки косули.

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