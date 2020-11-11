Онгудайский район, Алтай, , 10:51 — REGNUM В Онгудайском районе Республики Алтай прокуратура выявила многочисленные нарушения в квартирах, предоставленных для заселения сиротам. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, жилые помещения не были оборудованы вентиляцией.

В результате из-за влажного воздуха в квартирах пол и стены были покрыты плесенью. На поверхности досок в подполье также найдены следы грибка. Как отмечается, поставщик знал о недостатках, но не предпринял меры по их устранению.

В связи с этим прокуратура обратилась с иском в суд. Судья согласился с доводами истца и обязал в течение месяца оборудовать дома вентиляцией, а также заменить входные двери.

«Специализированные жилые помещения, предоставляемые детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должны соответствовать санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации», — подчеркнули в прокуратуре.

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