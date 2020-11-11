Барнаул, , 10:31 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 11 ноября, зарегистрированы 15 новых смертей пациентов с SARS-CoV-2. Общее число жертв достигло 915 человек.

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По-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (6372 человека, +56 за последние сутки) и ОРВИ (9297 человек, + 166 за последние сутки).

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 21 731 человека, причём ровно 232 из них добавились за последние 24 часа. Тяжелобольных насчитывается 661 (+3 за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 177 пациентов (+10 за последние сутки).

Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 609 (+13 за последние сутки).

В общей сложности SARS-CoV-2 победили 18 192 человека (+102 за последние сутки).

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