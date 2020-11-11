Саратов, , 10:35 — REGNUM В Кировском районе Саратова из окна 8-го этажа выпала и погибла на месте местная жительница.

Трагедия произошла 11 ноября около 9:00 (местное время) в доме №11 по улице Лисина в микрорайоне Солнечный-2, сообщает «Регион 64». Выпавшая из окна 8-го этажа женщина скончалась от полученных травм на месте. Бригада скорой помощи констатировала смерть саратовчанки.

Обстоятельства произошедшего и личность погибшей устанавливаются. На месте работают правоохранительные органы.

ИА REGNUM напоминает, в Ленинском районе Саратова после падения с высоты пятого этажа погиб житель поселка Солнечный. Несчастный случай произошел 16 сентября. Тело мужчины обнаружили около 16:00 под окнами квартиры, расположенной на 5-м этаже дома №8 по улице Бардина.

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